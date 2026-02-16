En la apertura de mercados de este lunes, 16 de febrero de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK) en el IBEX 35 se negocian a 10,21 euros y registran un volumen de 308204 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 1,95% en comparación con el día pasado. La cotización de Caixabank SA en los últimos 10 días muestra una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo tres de aumento, además de un día en el que se mantuvo estable. Esta situación podría indicar una falta de confianza en el valor de la acción, lo que podría ser motivo de preocupación para los inversores. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana ha sido del 34.12%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 28.30%. Esto indica que el comportamiento de la acción es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente más estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 10,02 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La entidad forma parte del Ibex 35 y es conocida por su enfoque en la innovación y la digitalización de servicios. Además, CaixaBank cuenta con una sólida presencia internacional y se destaca por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa.