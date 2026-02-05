Este jueves, 5 de febrero de 2026, en España, las acciones del banco CaixaBank (CABK)se negocian a 11,32 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 217.643. Esta cifra refleja una variación del -0,79% en comparación con el día pasado. La cotización de Caixabank SA en los últimos 10 días muestra una tendencia mayormente a la baja, con seis días de descenso y solo cuatro de aumento. Esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el valor de la acción, lo que podría generar preocupación entre los inversores sobre su rendimiento a corto plazo. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana ha sido del 43.99%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 27.78%. Esto indica que el comportamiento de la entidad es inestable y ha experimentado muchas variaciones en su rendimiento reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere un aumento en la incertidumbre y la fluctuación de sus activos en el corto plazo. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,41 euros el y un mínimo de 10,33 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su fuerte presencia en el mercado español, siendo un referente en el sector financiero.