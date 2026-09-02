En esta noticia
A la hora de limpiar la casa, muchos españoles recurren a diversos trucos para potenciar la higiene. Colocar cinta adhesiva en la escoba para barrer se convirtió en una de las técnicas más eficaces y recomendadas por los expertos.
Este método se suma a otros que ganaron popularidad entre los hogares españoles gracias a las redes sociales, como las mezclas con vinagre, los trucos con bicarbonato de sodio y otras soluciones caseras para facilitar la limpieza.
Por qué los expertos recomiendan pegar cinta en la escoba
La cinta actúa como un complemento a las cerdas de la escoba. Su superficie pegajosa permite atrapar partículas ligeras que suelen escaparse como pelos, cabellos, pelusas y polvo fino.
Otros de sus principales beneficios es que reduce la suciedad acumulada en las cercas, lo que hace que necesiten menos mantenimiento. En este contexto, también ayuda a limpiar abajo de las camas, sillones, o muebles bajos.
Es útil en distintos tipos de piso como los de cerámica, porcelanato, madera, vinilo y laminados.
Cómo aplicar el truco de limpieza correctamente
Para aplicar correctamente esta técnica de limpieza se deben seguir los siguientes pasos:
- Cortar una tira de cinta adhesiva ancha o cinta de embalar.
- Colocarla sobre la parte inferior de la escoba, entre las cerdas, con el lado adhesivo orientado hacia el piso.
- Asegurarse de que quede bien firme para que no se despegue durante el barrido.
- Barrer normalmente.
- Retirar la cinta cuando pierda adherencia y reemplazarla por una nueva si es necesario.