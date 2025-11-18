La cotización de las activos del banco BBVA (BBVA) en la apertura de mercados en España este martes, 18 de noviembre de 2025 es de 17,86 euros y fijan un total de 545.212 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del -1,41%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró un comportamiento mixto, con un aumento inicial seguido de una serie de descensos. A pesar de los incrementos, la tendencia general fue negativa, ya que la mayoría de los días se registraron caídas. Esto sugiere una posible volatilidad en el mercado que podría estar afectando la confianza de los inversores.

La variación del BBVA durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de BBVA se ha situado en un 27.34%, lo que es menor que la volatilidad anual del 30.80%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la cifra semanal refleja menos variaciones en comparación con el promedio anual. Esta tendencia sugiere una menor inestabilidad en el corto plazo.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 18,9 euros el y un mínimo de 8,88 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión. La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de asesoría financiera y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar sus operaciones y alcanzar un amplio mercado global.