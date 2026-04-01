Los pantalones cortos para hacer deporte se consolidan como una de las prendas más buscadas en la temporada, especialmente entre quienes practican running y actividades al aire libre. En este contexto, una opción económica y funcional gana protagonismo por su relación calidad-precio y su diseño pensado para el movimiento. Se trata de un modelo disponible en Decathlon de España que se posiciona como tendencia por su practicidad y accesibilidad: cuesta menos de 10 euros y está diseñado para ofrecer comodidad durante el ejercicio. Bajo la marca Kalenji, este short apunta a quienes buscan rendimiento sin gastar de más. El pantalón corto para running está confeccionado con un tejido técnico que favorece la evacuación del sudor, permitiendo mantener el cuerpo seco incluso durante entrenamientos intensos. Este sistema funciona gracias a la absorción, difusión y secado del agua generada por el cuerpo en actividad. El diseño incluye una cintura ancha con cordón ajustable, lo que facilita una mejor adaptación al cuerpo. Además, cuenta con un corte estándar que brinda libertad de movimiento, aunque se recomienda elegir una talla más para quienes prefieren mayor amplitud. Este pantalón corto tiene un precio de 9,99 euros, lo que lo convierte en una opción accesible dentro del mercado de ropa deportiva. Para adquirirlo, se puede optar por distintas modalidades de compra: entrega a domicilio con recepción en tan solo un día laborable o recogida en tienda, también disponible en un plazo similar.