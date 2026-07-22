Este 22 de julio de 2026, las acciones del banco BBVA (BBVA) han comenzado a cotizar en el IBEX 35 a un precio de 22.63 euros por unidad, alcanzando un volumen de negociación de 347,723 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.27% en comparación con el cierre del día anterior, reflejando la dinámica actual del mercado español.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró sesgo alcista: dos avances iniciales, fase de vaivén y cierre con tres subidas consecutivas que consolidaron la tendencia.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se ha situado en un 24.35%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual de 30.08%. Esta diferencia indica que, a corto plazo, el comportamiento de BBVA es mucho más estable en comparación con el año anterior, donde las variaciones fueron más pronunciadas. Esto sugiere que, en la última semana, la acción ha mantenido un nivel más constante, lo que puede ser un signo positivo para los inversores.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,8 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. La ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es un grupo financiero español del Ibex 35. Tiene sede social en Bilbao y sede operativa en Madrid (Ciudad BBVA).

Ofrece y produce productos y servicios financieros: cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, inversión y banca digital. Su negocio se centra en banca minorista y comercial, con banca corporativa y de inversión y gestión de activos; destaca por su liderazgo en México, presencia en España, Turquía (Garanti BBVA) y Latinoamérica, su apuesta por la digitalización y las finanzas sostenibles; nació en 1999 por la fusión de BBV y Argentaria y cotiza en BME (BBVA) y con ADR en NYSE.