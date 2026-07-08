En la apertura de mercados de este miércoles, 8 de julio de 2026, en España, las acciones del banco Banco Santander (SAN) en el IBEX 35 se negocian a 12,26 euros y registran un volumen de 983602 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -1,78% en comparación con el día de ayer.

La cotización de Banco Santander mostró un sesgo alcista en los últimos 10 días: tras un retroceso temprano, encadenó seis jornadas de subidas y cerró con dos descensos, sugiriendo toma de beneficios y posible consolidación del impulso.

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana fue del 17.06%, en comparación con su volatilidad anual del 30.05%. Dado que el 17.06% es menor que el 30.05%, se puede concluir que su comportamiento en la última semana es mucho más estable en comparación con el año anterior, lo que sugiere una menor variación en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 12,51 euros el y un mínimo de 9,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que significa que ha obtenido una ganancia después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que vende, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras restar todos sus gastos, la ganancia final que la empresa reporta es de 12.57B, reflejando el fondo de inversión disponible.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las 35 empresas españolas que cotiza en el Ibex 35. Tiene su sede corporativa en Boadilla del Monte (Madrid) y su domicilio social en Santander (Cantabria). Se dedica a la banca y a los servicios financieros para particulares, pymes y grandes corporaciones.

Produce y comercializa productos financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos de inversión, seguros y soluciones de pago. Su negocio se organiza en banca minorista, banca corporativa y de inversión, gestión de patrimonios y seguros, pagos y financiación al consumo; fundada en 1857, opera principalmente en España, Reino Unido y América (Brasil, México, Chile, Argentina, EE. UU., entre otros) y también cotiza vía ADR en la NYSE (SAN).