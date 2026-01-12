La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este lunes, 12 de enero de 2026 es de 10,13 euros y fijan un total de 1.821.149 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del -1,15%.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con 6 días de descenso y solo 3 días de aumento. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, aunque hubo momentos de estabilidad que podrían indicar un posible soporte en el precio.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pixabay).

La variación del Banco Santander durante la última semana

La volatilidad económica de Banco Santander en la última semana se sitúa en un 15.22%, mientras que su volatilidad anual es del 30.95%. Dado que el 15.22% es menor que el 30.95%, se puede concluir que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su variabilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 10,33 euros el y un mínimo de 10,13 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y gestión de activos.

La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, con presencia en varios países de Europa y América. Es conocido por su enfoque en la innovación digital y su compromiso con la sostenibilidad, así como por ser uno de los bancos más grandes de Europa en términos de activos.