La cotización de las activos del banco Banco Santander (SAN) en la apertura de mercados en España este miércoles, 1 de abril de 2026 es de 9,97 euros y documentan un total de 3.304.137 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 5,05%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con seis descensos y solo dos aumentos, lo que indica una presión a la baja en el valor de sus acciones. Sin embargo, se observó un día de estabilidad que podría sugerir un posible punto de soporte en el corto plazo. La volatilidad económica del Banco Santander en la última semana ha sido del 37.77%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 32.55%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, el banco ha enfrentado una mayor incertidumbre en comparación con su desempeño más estable a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,16 euros el y un mínimo de 9,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y servicios de inversión. La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.