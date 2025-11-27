Este 27 de noviembre de 2025, las acciones del Banco Santander (SAN) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 9.19 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 564,978 acciones. Esta cifra representa una ligera variación del -0.26% en comparación con el cierre del día anterior, lo que refleja la volatilidad del mercado en el sector bancario español.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Santander ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con 5 días de descenso y solo 4 días de aumento. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de las acciones, aunque los incrementos en algunos días indican que hay momentos de recuperación. La estabilidad en un día refleja una falta de cambios significativos en el mercado. En general, la tendencia parece ser de incertidumbre y volatilidad.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco Santander durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Banco Santander se ha situado en un 20.20%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 32.00%. Esto indica que, a pesar de las fluctuaciones que puede haber experimentado recientemente, su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, aunque hay variaciones, la situación actual es menos inestable que la tendencia observada a lo largo de los últimos doce meses.

Cotización histórica de Banco Santander

Por otro lado, las acciones de Banco Santander se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 9,56 euros el y un mínimo de 4,27 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco Santander?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Santander, el pago de dividendos estimado es de 0.0128%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 51.20B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 12.57B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco Santander

Banco Santander es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios financieros, incluyendo banca personal, banca de empresas y servicios de inversión.La línea de negocio de Banco Santander abarca tanto la banca minorista como la banca mayorista, operando en múltiples países a nivel global. Entre sus datos de interés, destaca ser uno de los bancos más grandes de Europa y tener una fuerte presencia en América Latina, lo que le permite diversificar sus operaciones y clientes.