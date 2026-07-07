Este 7 de julio de 2026, las acciones del Banco de Sabadell (SAB) registran un precio de apertura de 3.26 euros por unidad en el IBEX 35, acompañado de un notable volumen de negociación de 2,008,356 acciones. Esta cifra representa una variación del 0.87% en comparación con la jornada anterior, reflejando la dinámica del mercado en este inicio de día.

En los últimos diez días, la cotización de Banco de Sabadell S.A comenzó con vaivenes entre descensos y repuntes y cerró con una racha alcista sostenida, lo que sugiere impulso creciente y sentimiento positivo.

Fuente: narrativas-es

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica del Banco de Sabadell se ha situado en 6.65%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 27.86%. Esta diferencia sugiere que, a corto plazo, el comportamiento del banco es mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del último año. Esta tendencia puede indicar una fase de tranquilidad y menor incertidumbre en el mercado en este período reciente.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,26 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, cifra que se obtiene después de deducir todos sus gastos, resultando en un fondo de inversión significativo.

La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell es una entidad financiera española del Ibex 35, fundada en 1881. Tiene su sede social en Alicante y su sede operativa en Sant Cugat del Vallès (Barcelona).

Se dedica a la banca comercial y de empresas, con foco en pymes y ofrece productos como cuentas, depósitos, préstamos, hipotecas, tarjetas, fondos, seguros y pagos digitales. Opera principalmente en España y, a través de TSB, en el Reino Unido.