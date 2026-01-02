Este viernes, 2 de enero de 2026, en España, las acciones del banco Banco de Sabadell (SAB)se negocian a 3,36 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 323.599. Esta cifra refleja una variación del -0,3% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco de Sabadell S.A ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con cuatro días de descenso y solo tres de aumento. Además, se mantuvo estable en un día, lo que sugiere una volatilidad moderada en su desempeño. Esta combinación de movimientos indica que, a pesar de algunos repuntes, la acción ha enfrentado más presiones a la baja en este período.

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica de Banco de Sabadell en la última semana se sitúa en un 11.76%, mientras que su volatilidad anual es del 29.90%. Dado que el 11.76% es menor que el 29.90%, se puede concluir que el comportamiento del banco en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,36 euros el y un mínimo de 3,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.83B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Banco de Sabadell

Banco de Sabadell es una entidad financiera española con sede en Sabadell, Cataluña. Fundado en 1881, se dedica principalmente a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros. Su línea de negocio abarca tanto la banca minorista como la banca empresarial, atendiendo a una amplia gama de clientes.

A nivel general, Banco de Sabadell es uno de los principales bancos en España y forma parte del índice Ibex 35, lo que refleja su relevancia en el mercado financiero. Además, cuenta con una fuerte presencia internacional, ofreciendo servicios en diversos países y adaptándose a las necesidades de sus clientes en un entorno global.