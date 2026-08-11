La cotización de las activos del banco Banco de Sabadell (SAB) en la apertura de mercados en España este martes, 11 de agosto de 2026 es de 3,49 euros y fijan un total de 291.336 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,2%.

La cotización de Banco de Sabadell S.A mostró un inicio mixto con retrocesos puntuales, pero predominaron las alzas (7 de 10 sesiones), culminando con una racha de cuatro días consecutivos al alza que sugiere un impulso positivo hacia el cierre del periodo.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Banco de Sabadell durante la última semana

La volatilidad económica del Banco de Sabadell durante la última semana se ha situado en un 6.80%, mientras que su volatilidad anual ha sido de un 27.57%. Dado que 6.80% es inferior a 27.57%, se puede concluir que el comportamiento del banco es mucho más estable en comparación con el último año. Esto sugiere que, a corto plazo, las variaciones en el valor de sus acciones han sido significativamente más controladas.

Cotización histórica de Banco de Sabadell S.A

Por otro lado, las acciones de Banco de Sabadell se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,49 euros el y un mínimo de 2,63 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Banco de Sabadell?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco de Sabadell S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0601%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 5.71B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final de la empresa es de 1.83B, que se destina a un fondo de inversión.

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La historia de Banco de Sabadell

Banco Sabadell, fundado en 1881, es uno de los 35 valores del Ibex 35; su sede social está en Alicante y su centro corporativo en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), con presencia en el Reino Unido a través de TSB.

Se dedica a la banca minorista y de empresas y produce servicios financieros como cuentas, préstamos, hipotecas, tarjetas, inversión y seguros en alianza. Sus líneas de negocio abarcan particulares, pymes y corporativa; cotiza en BME (ticker SAB) y atiende a millones de clientes con una amplia red de oficinas y canales digitales.