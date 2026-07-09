La cotización de las activos de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en la apertura de mercados en España este jueves, 9 de julio de 2026 es de 3,49 euros y documentan un total de 199.879 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,46%.

En los últimos diez días, Telefonica cayó cuatro sesiones, rebotó dos y luego alternó altibajos con sesgo bajista; el balance es negativo con presión vendedora.

La variación del Telefónica durante la última semana

En la última semana, Telefónica ha mostrado una volatilidad del 24.71%, que es ligeramente menor que la volatilidad anual del 24.97%. Esto indica que el comportamiento de la compañía en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con las fluctuaciones observadas a lo largo del año. La reducción en la volatilidad semanal sugiere una disminución en las variaciones de precios, aportando una mayor confianza a los inversores en el corto plazo.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,98 euros el y un mínimo de 3,14 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, lo que indica que después de deducir todos los gastos, la empresa ha generado un fondo de inversión negativo.

La historia de Telefónica

Telefónica, con sede en el Distrito Telefónica (Madrid, España), es una multinacional de telecomunicaciones incluida en el Ibex 35. Opera en Europa y Latinoamérica con marcas como Movistar, O2 y Vivo, ofreciendo telefonía fija y móvil, banda ancha/fibra y TV de pago para particulares y empresas.

Su línea de negocio se centra en la conectividad (redes FTTH y 5G) y en servicios digitales como cloud, ciberseguridad e IoT; también atiende el mercado mayorista. Fundada en 1924, desarrolla y opera infraestructuras de red y destaca por su escala internacional y sus programas de innovación y sostenibilidad.