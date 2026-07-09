En la apertura de mercados de este jueves, 9 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 16,8 euros y registran un volumen de 32415 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,41% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Enagás S.A. mostró un sesgo claramente bajista: siete caídas y tres subidas, con repuntes intermitentes (dos consecutivos al final) que no evitaron un balance negativo.

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana se ha situado en un 12.61%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 21.78%. Al comparar ambas cifras, observamos que el 12.61% es menor que el 21.78%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Esto sugiere que, a pesar de las variaciones que puedan ocurrir en el corto plazo, Enagás muestra una tendencia de mayor estabilidad en el contexto de su desempeño económico a lo largo del año.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,27 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa asciende a 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos y antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, después de restar todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en -299.31M, lo que indica que la empresa ha incurrido en pérdidas y se encuentra en una situación financiera desafiante.

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La historia de Enagás

Enagás es una compañía española del Ibex 35 con sede en Madrid. Es el Gestor Técnico del Sistema Gasista y se dedica al transporte, regasificación y almacenamiento de gas natural mediante una amplia red de gasoductos y plantas de GNL en España. No produce gas ni energía; su “producto” son infraestructuras y servicios de operación y logística gasista.

Su línea de negocio se centra en la gestión de redes y terminales de GNL y en el desarrollo de proyectos de gases renovables e hidrógeno (como el corredor H2Med). Datos de interés: fundada en 1972, desempeña un papel clave en la seguridad de suministro, cuenta con participaciones internacionales y contribuye a la transición energética en la península ibérica.