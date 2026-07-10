La cotización entre el euro y la libra esterlina cayó -0.47% en la última semana y -2.28% en el último año, evidenciando una tendencia bajista del euro frente a la libra.

Este viernes, 10 de julio de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8521 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de -0,05%.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, destacándose un incremento constante en su valor. Esto refleja un fortalecimiento en la demanda y una mayor confianza del mercado en esta divisa.

En los días recientes, la libra ha experimentado un crecimiento que sugiere un entorno económico favorable y una posible mejora en las expectativas de inversión. Este comportamiento puede ser indicativo de un cambio en las dinámicas del mercado, lo que podría influir en decisiones futuras de los inversores.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina es de 1.37%, que es significativamente menor que la volatilidad anual de 3.59%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.