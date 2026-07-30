La cotización en el mercado de euro y libra esterlina subió 0,46% en la última semana, pero en el último año acumula una caída de 1,38%, reflejando un sesgo bajista pese al repunte.

En la sesión de apertura de este jueves, 30 de julio de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8572 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,06% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra ha mostrado una ligera tendencia al alza en comparación con los días pasados. Esta mejora sugiere un interés renovado por parte de los inversores en el mercado.

Sin embargo, la variabilidad en su valor indica que la estabilidad aún no se ha alcanzado por completo. Es fundamental seguir monitoreando las fluctuaciones para entender mejor la dirección futura de la moneda.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 1.88% comparado con la volatilidad anual del 3.59%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,8 GBP, según los últimos datos registrados.