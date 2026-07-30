La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 30 de julio de 2026 en México es de 19.96 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.53%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.02 pesos y un mínimo de 19.98 pesos.

En la última semana, la cotización del euro avanzó 0,16%, mientras que en el último año registró -7,48%, lo que sugiere una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el euro alternó movimientos: avance inicial, dos retrocesos, dos recuperaciones, tres caídas y dos alzas finales; en conjunto cerró casi sin cambio, con volatilidad moderada.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 4.16%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.58%.

Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos dos días consecutivos ha experimentado un aumento en su valor. Esto se debe a factores como la mejora en indicadores económicos y la estabilidad política en la zona euro.

Esta tendencia sugiere una recuperación de la moneda frente a otras divisas, lo que podría ser beneficioso para las exportaciones y la inversión en la región. Sin embargo, es importante monitorear si esta alza se mantendrá en el corto plazo.

¿Dónde comprar euro en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.