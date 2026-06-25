La cotización del euro frente a la libra esterlina mostró una leve caída: -0.61% en la última semana y -0.67% en el último año, indicando una tendencia bajista moderada.

En la sesión de apertura de este jueves, 25 de junio de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8614 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,14% en relación con el día anterior.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy ha mostrado una tendencia positiva respecto a los días pasados, continuando con un crecimiento sostenido que ha generado expectativas favorables en el mercado. Este aumento refleja la confianza de los inversores y podría indicar un fortalecimiento en la economía subyacente.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia con cautela, ya que los movimientos en el mercado pueden ser volátiles y están sujetos a cambios por factores económicos y políticos. Un análisis más profundo ayudará a entender si esta tendencia se mantendrá a largo plazo.

La volatilidad económica de la última semana de Euro y libra esterlina, con un 3.96%, es mayor que la volatilidad anual del 3.63%, lo que significa que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.