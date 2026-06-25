La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 25 de junio de 2026 en México es de 19.98 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.05%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20.03 pesos y un mínimo de 19.99 pesos.

En la última semana, el Euro subió 0.49%, pero en el último año cayó -8.02%, lo que sugiere una tendencia bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro alternó movimientos, con una racha de caídas a mitad de periodo y una recuperación al final; en conjunto, cerró cerca de su nivel inicial pese a la volatilidad.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro fue de 4.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual de 5.64%.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se ha mantenido durante dos días consecutivos, lo que indica una estabilidad en esta tendencia alcista.

A medida que el Euro continúa fortaleciéndose, es importante observar si esta tendencia se sostiene en los próximos días. Un posible análisis sugiere que factores económicos favorables podrían estar influyendo en el aumento de la moneda.

¿Dónde comprar euro en México de forma segura?

para finalizar, cambia dinero únicamente en bancos y casas de cambio autorizados por la CNBV o Banco de México; verifica que exhiban su permiso vigente y las cotizaciones a la vista. Compara tipo de cambio y comisiones entre varias opciones (evita aeropuertos por costos altos), pide siempre comprobante y cuenta el efectivo en ventanilla. Evita cambistas en la calle, no aceptes billetes deteriorados, revisa las medidas de seguridad de los billetes, guarda tu efectivo discretamente y divide montos para reducir riesgos.

para finalizar, cuando pagues con tarjeta elige que te cobren en pesos mexicanos para evitar la conversión dinámica de moneda, avisa a tu banco tu viaje y activa alertas; usa cajeros dentro de sucursales y retira montos moderados. Recurre a apps y sitios confiables para monitorear el tipo de cambio del día, lleva una identificación oficial, verifica horarios y políticas de devoluciones y conserva los comprobantes por si necesitas aclaraciones ante PROFECO o tu banco.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.