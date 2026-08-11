En la apertura de mercados de este martes, 11 de agosto de 2026, en España, las acciones de Servicios Eléctricos Endesa (ELE) en el IBEX 35 se negocian a 42,05 euros y registran un volumen de 11242 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,82% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Endesa SA mostró una tendencia ligeramente alcista: 6 sesiones al alza y 4 a la baja, con rachas breves de tres subidas iniciales, dos caídas, dos repuntes y dos descensos, finalizando con impulso positivo.

La variación del Endesa durante la última semana

La volatilidad económica de Endesa en la última semana se ha situado en un 19.01%, lo que es inferior a la volatilidad anual de 19.82%. Esto indica que el comportamiento de Endesa en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con el desempeño del último año, lo que sugiere una reducción en las variaciones de su valor en este periodo reciente.

Cotización histórica de Endesa SA

Por otro lado, las acciones de Endesa se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 42,47 euros el y un mínimo de 29,29 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Endesa?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Endesa SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0279%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 8.16B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos, sin incluir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final asciende a 1.89B, permitiendo así la formación de un fondo de inversión.

La historia de Endesa

Endesa es una compañía eléctrica española del Ibex 35 con sede en Madrid y perteneciente al Grupo Enel. Opera principalmente en España y Portugal, incluidas redes y sistemas insulares.

Se dedica a la generación, distribución y comercialización de electricidad y gas, produciendo energía renovable (eólica, solar e hidráulica) y convencional (nuclear y ciclos combinados). Sus líneas de negocio abarcan Endesa Generación, e-distribución, Endesa Energía y Endesa X; datos de interés: fundada en 1944, principal accionista Enel y una base de más de 10 millones de clientes.