En la apertura de mercados de este lunes, 4 de mayo de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 17 euros y registran un volumen de 62379 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,29% en comparación con el día pasado. En los últimos diez días, la cotización de Enagás S.A. arrancó con cuatro avances consecutivos, siguió con dos retrocesos y una fase de alternancia, cerrando en descenso; aun así, el balance neto del periodo es ligeramente positivo. En la última semana, Enagás ha presentado una volatilidad del 13.75%, que es significativamente menor que su volatilidad anual del 22.97%. Esto indica que su comportamiento en el último período ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones observadas a lo largo del año. La disminución en la volatilidad semanal sugiere una mayor consistencia en sus movimientos de precios recientemente. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,25 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, la ganancia final es de -299.31M, resultado de los fondos de inversión después de deducir todos sus gastos. Enagás es una compañía energética española del Ibex 35 con sede en Madrid. Se dedica al transporte y a la gestión del sistema gasista: opera la red de gasoductos, plantas de GNL y almacenamientos; no produce gas, ofrece infraestructuras y servicios de capacidad. Su línea de negocio se centra en transporte, regasificación y almacenamiento en España, con desarrollo de gases renovables (biometano e hidrógeno). Datos de interés: más de 11.000 km de gasoductos, operación de terminales de GNL como Barcelona, Cartagena, Huelva y El Musel, participación en H2Med y cotiza como ENG.MC (fundada en 1972).