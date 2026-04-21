La cotización de las activos del banco CaixaBank (CABK) en la apertura de mercados en España este martes, 21 de abril de 2026 es de 10,76 euros y documentan un total de 102.992 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del 0,05%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Caixabank SA ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con un total de 6 descensos y 4 aumentos. Esto sugiere una volatilidad en el mercado, donde los inversores podrían estar reaccionando a factores externos que afectan la confianza en la acción. La estabilidad en algunos días indica que, a pesar de las caídas, hay momentos de recuperación que podrían ofrecer oportunidades para los inversores. La volatilidad económica de CaixaBank en la última semana se sitúa en un 20.60%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 28.30%. Dado que el 20.60% es menor que el 28.30%, esto indica que el comportamiento de CaixaBank en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de CaixaBank se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 11,11 euros el y un mínimo de 9,55 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Caixabank SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0485%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 17.04B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 5.79B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. CaixaBank es una de las principales entidades financieras de España, con sede en Valencia. Se dedica a ofrecer una amplia gama de servicios bancarios, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, hipotecas y seguros, tanto para particulares como para empresas. La línea de negocio de CaixaBank se centra en la banca minorista y la gestión de activos, destacándose por su enfoque en la innovación digital y la sostenibilidad. Además, es conocida por su compromiso con la responsabilidad social y su fuerte presencia en el mercado español, siendo una de las empresas más relevantes en el Ibex 35.