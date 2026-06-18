En la apertura de mercados de este jueves, 18 de junio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 17,55 euros y registran un volumen de 7725 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,11% en comparación con el día de ayer.

En los últimos 10 días, Enagás S.A. registró cinco subidas y cinco bajadas: tras un avance inicial y un retroceso puntual, encadenó cuatro alzas y luego cuatro caídas, dejando un balance neutral y sin sesgo direccional claro.

Fuente: narrativas-es

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 8.38%, mientras que su volatilidad anual se sitúa en el 21.78%. Al comparar ambas cifras, se observa que la volatilidad de la última semana (8.38%) es menor que la anual (21.78%), lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,84 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, lo que indica que, tras deducir todos sus gastos, se queda con un fondo de inversión negativo.

La historia de Enagás

Enagás, con sede en Madrid, es el operador del sistema gasista y principal transportista de gas natural en España. No produce gas: diseña, construye y opera gasoductos, plantas de regasificación de GNL y almacenamientos, prestando servicios de transporte, regasificación y almacenamiento.

Su línea de negocio es regulada y se centra en infraestructuras en España, con participaciones en activos internacionales y proyectos de gases renovables (hidrógeno, biometano). Datos de interés: fundada en 1972, cotiza en el Ibex 35 (ticker ENG) y actúa como Gestor Técnico del Sistema Gasista, con foco en transición energética y dividendo estable.