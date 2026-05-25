Este lunes, 25 de mayo de 2026, en España, las acciones del banco BBVA (BBVA)se negocian a 19,75 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 414.547. Esta cifra refleja una variación del 2,36% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA fue volátil pero con predominio de subidas (6 frente a 4 caídas), sin jornadas planas y cerrando con dos alzas consecutivas, lo que sugiere un sesgo alcista.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de BBVA se sitúa en un 28.09%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 29.52%. Dado que 28.09% es menor que 29.52%, podemos concluir que el comportamiento de BBVA ha sido más estable en la última semana, con menos variaciones en sus cotizaciones. Esto sugiere que, a corto plazo, la acción de BBVA ha mostrado menos inestabilidad en su precio en comparación con el comportamiento observado durante el último año.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 21,46 euros el y un mínimo de 17,45 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final, que se obtiene después de deducir todos sus gastos, es de 10.05B.

La historia de BBVA

BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) es una entidad financiera del Ibex 35 con sede social en Bilbao y sede operativa global en la Ciudad BBVA de Madrid. Se dedica a los servicios bancarios y produce productos financieros como cuentas, tarjetas, préstamos, hipotecas, fondos de inversión, seguros, pagos y banca de inversión.

Su línea de negocio abarca banca minorista y de empresas, banca corporativa y de inversión, gestión de activos, seguros y soluciones digitales. Datos de interés: presencia destacada en España, México (BBVA México), Turquía (Garanti BBVA) y Sudamérica; origen en 1857 y configuración actual desde la fusión de 1999; foco en innovación, banca móvil y sostenibilidad.