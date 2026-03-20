El precio de los alimentos en España se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación para consumidores y productores. Lejos de ser una situación puntual, el encarecimiento de frutas y verduras responde a una problemática estructural que afecta directamente al sector agrario. Desde el campo advierten que producir es cada vez más caro. Esta realidad, que lleva tiempo consolidándose, termina trasladándose a la cesta de la compra, donde los consumidores perciben subidas constantes en productos básicos. El sector insiste en que el precio de los alimentos en España no refleja únicamente la inflación, sino también un desequilibrio en la cadena que deja a los productores en una posición cada vez más vulnerable. El precio de los alimentos en España está condicionado por el incremento de los costes de producción. La energía, el transporte y los insumos se han encarecido en los últimos años, presionando los márgenes del sector hortofrutícola en España. A este escenario se suma la inflación y la incertidumbre internacional. El conflicto en Irán impacta directamente en los precios energéticos, agravando aún más la situación para los agricultores. Desde el propio sector, las críticas son contundentes. Daniel, agricultor, lo explica de forma directa: “La realidad del campo en España es insoportable. Vendemos tomates a 40 céntimos y en el súper lo pagas a 2 euros. ¿Quién se queda la diferencia?” En este contexto, España ha solicitado a la Unión Europea una ayuda de 413 millones de euros para el sector hortofrutícola en España en 2026. Esta petición forma parte de la Política Agraria Común (PAC) 2023-2027. Aunque la cifra pueda parecer elevada, se trata de un trámite habitual. Cada año, España comunica a Bruselas sus necesidades para financiar los programas operativos de las organizaciones de productores. Estas ayudas PAC 2026 no se destinan directamente a aumentar la producción. Se orientan a proyectos como la modernización de infraestructuras, la mejora de la calidad, la innovación, la formación de agricultores o la gestión de riesgos ante crisis de mercado. El sistema se articula mediante fondos operativos creados por las organizaciones de productores. Estos se financian con aportaciones propias y de sus socios, mientras que la Unión Europea cubre hasta el 50% del coste. Este apoyo tiene un límite del 4,1% del valor de la producción comercializada, lo que condiciona su impacto real en el sector hortofrutícola en España. Por este motivo, las ayudas PAC 2026 no inciden directamente en el precio de los alimentos en España. Su objetivo es reforzar la estructura del sector, no intervenir en los precios finales que paga el consumidor. España es uno de los principales beneficiarios de este mecanismo dentro de la Unión Europea, concentrando cerca de un tercio de los fondos, por delante de Italia y Francia. Para 2026, la previsión de 413 millones supone un aumento del 5,8% respecto al año anterior, consolidando la tendencia al alza en la financiación comunitaria. En total, más de 400 organizaciones de productores en 15 comunidades autónomas se beneficiarán de estas ayudas, que se ejecutarán bajo el Reglamento de los Planes Estratégicos de la PAC.