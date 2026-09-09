Jorge Luis Borges, fotografiado por Eduardo Comesaña en 1971. La imagen pertenece a la colección del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina.

Jorge Luis Borges mantuvo una relación muy cercana con los libros desde su infancia. En la biblioteca familiar descubrió autores, idiomas y géneros que más tarde serían centrales en su obra. Pero su formación no estuvo ligada solo a la lectura. También recibió una influencia decisiva de su padre, Jorge Guillermo Borges.

En una conversación con Osvaldo Ferrari, reunida en Los diálogos -un libro publicado por primera vez en 1985-, Borges recordó la manera en que su padre transmitía conocimientos. No lo hacía mediante clases formales ni lecciones rígidas. Prefería despertar el interés del otro y convertir el aprendizaje en una conversación.

Cómo enseñaba el padre de Jorge Luis Borges

Jorge Guillermo Borges era abogado, escritor y profesor de psicología. También tenía intereses vinculados con la filosofía, la literatura y la educación. Su hijo recordó que poseía una forma especial de explicar temas complejos sin presentarlos como una obligación académica.

Según relató Borges, su padre lograba que las personas se interesaran por un asunto sin sentir que estaban estudiando una disciplina. El método consistía en acercarse a las ideas de manera natural, mediante preguntas, ejemplos y conversaciones cotidianas.

El escritor también explicó que su padre le enseñaba filosofía, metafísica y psicología de forma oral. No intentaba imponerle una respuesta ni convertir cada charla en una clase. Compartía sus propias dudas y lo invitaba a pensar junto a él.

Esa forma de enseñanza quedó relacionada con una idea que Borges repitió en varias ocasiones: el conocimiento puede transmitirse mejor cuando despierta curiosidad. La persona que aprende no recibe solo información, sino que participa en una búsqueda.

En una conversación con Osvaldo Ferrari, reunida en Los diálogos -un libro publicado por primera vez en 1985-, Borges recordó la manera en que su padre transmitía conocimientos. Editorial Planeta

¿Qué importancia tuvo su padre en la formación de Borges?

Jorge Guillermo Borges fue una figura central en la educación intelectual de su hijo. Además de acercarlo a la filosofía, puso a su alcance una biblioteca que resultó decisiva para sus primeras lecturas. Allí, Borges entró en contacto con autores de la literatura inglesa y con obras de distintas tradiciones.

Osvaldo Ferrari explicó que Borges se reconoció desde muy joven en los libros de la biblioteca familiar. El escritor comenzó a construir su identidad a partir de esas lecturas y de las conversaciones que mantenía en su casa.

La influencia paterna no se limitó a los contenidos. También incluyó una manera de relacionarse con la cultura. En lugar de separar la literatura, la filosofía y la ciencia, Jorge Guillermo Borges las presentaba como campos conectados.

Esa mirada aparece después en la obra de Jorge Luis Borges. Sus cuentos y ensayos combinan referencias literarias con cuestiones de teología, matemáticas, filosofía, historia y metafísica. En textos como Tlön, Uqbar, Orbis Tertius, La biblioteca de Babel y El Aleph, las ideas abstractas forman parte de relatos accesibles.

La enseñanza basada en la conversación también puede vincularse con la forma que Borges desarrolló en sus encuentros con Ferrari. Los intercambios no eran entrevistas preparadas con preguntas cerradas. Eran conversaciones abiertas, en las que un tema podía llevar a otro.

Los diálogos entre Borges y Osvaldo Ferrari

Borges y Ferrari mantuvieron 118 conversaciones radiofónicas entre 1984 y 1985. Los encuentros se emitieron por Radio Municipal y se extendían durante unos 25 minutos. Borges prefería no conocer de antemano el tema de cada emisión.

Las charlas fueron publicadas en distintos volúmenes. Primero aparecieron en libros como Borges en diálogo, Libro de diálogos y Diálogos últimos. Más tarde, las conversaciones fueron reunidas en Los diálogos, una edición definitiva publicada por Seix Barral.

El contenido abarca literatura, política, historia, religión, sueños, ciencia ficción, filosofía, amor y lenguaje. También aparecen autores que Borges leyó durante toda su vida, como Homero, Dante, Shakespeare, Kafka y Cervantes.

Ferrari describió esos encuentros como un espacio de pensamiento compartido. Borges podía comenzar hablando de un libro y extenderse hacia la ética, la política o la condición humana. La conversación funcionaba como un modo de ordenar y desarrollar sus ideas.

El escritor argentino también valoraba el diálogo como una forma de acercamiento. En otra de las conversaciones, explicó que cuando hablaba ante un público numeroso no pensaba en una multitud. Imaginaba que hablaba con cada persona por separado, como si la conferencia pudiera transformarse en un intercambio entre dos individuos.

La influencia de su padre aparece así ligada a una concepción amplia de la enseñanza. Las ideas no se transmiten solo desde una posición de autoridad. También pueden surgir de la curiosidad, la pregunta y el intercambio entre dos personas.