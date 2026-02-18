A comparación con los valores de 2025, hubo 11 de las 17 comunidades españolas que bajaron el precio del alquiler de la vivienda para enero de 2026. Si bien hubo una tendencia de disminución en gran parte del país, las demás seis ciudades sí aumentaron sus valores para el comienzo de este año. Según informó EFE, el precio promedio de alquiler se colocó en 14,27 euros mensuales por metro cuadrado. De esta manera, representó una suba interanual del 5,3%, aunque fue un 0,8% menor a los máximos alcanzados en junio de 2025. La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, explicó que la nueva estadística demuestra que los números “cambiaron de tendencia tras varios años de encarecimiento ininterrumpido”. Además, el alquiler se “moderó” y los incrementos de doble dígitos ya no se ven después de casi cuatro años. También especificó que las comunidades con mayor dinamismo y presión de demanda histórico, que lideraron los incrementos previamente, “comienzan a mostrar signos de desaceleración”. No obstante, hay otro panorama de regiones menos tensionadas que “siguen registrando aumentos intensos, lo que refleja un desplazamiento parcial de la presión hacia nuevos territorios”. Durante junio y agosto de 2025, estas comunidades españolas tocaron su pico histórico con respecto al valor del alquiler. Sin embargo, la tendencia se revirtió y ahora tuvieron descensos de hasta un 11%. Por otro lado, hubo seis comunidades españolas que sí incrementaron sus valores y tocaron máximos históricos: