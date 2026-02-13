El índice para actualizar alquileres cae al 2,14%, según el dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de la primera bajada tras siete meses consecutivos de incrementos y afecta a los contratos firmados tras la entrada en vigor de la ley de vivienda. Este porcentaje, correspondiente a enero de este año, marca un cambio de tendencia en el índice para actualizar alquileres. Hasta ahora, la evolución mensual había sido ascendente, lo que generaba preocupación entre inquilinos y propietarios. Con esta cifra, el índice para actualizar alquileres refleja el porcentaje más bajo observado desde junio de 2025 y supone una caída de 0,18 puntos porcentuales respecto a diciembre, cuando se situó en el 2,32%. Los alquileres que se revisen ahora podrán subir hasta un 2,14%, según el índice de referencia publicado este viernes por el INE, la primera caída tras siete meses consecutivos de incrementos. Este porcentaje se aplica a los contratos firmados tras la entrada en vigor de la ley de vivienda, el 25 de mayo de 2023. El índice para actualizar alquileres sustituye así los antiguos límites temporales fijados por el Gobierno. Desde que entró en vigor este índice de referencia de arrendamiento, la evolución mensual ha sido la siguiente: El INE ha situado la subida del índice de precios de consumo (IPC) de enero en el 2,3%, seis décimas inferior gracias a la energía, y la inflación subyacente, en el 2,6%. La ley de vivienda determina que sería el INE el encargado de definir este índice de referencia para la actualización anual de los contratos, con el fin de evitar incrementos desproporcionados como se estaban registrando por la inflación. Tradicionalmente, los alquileres se actualizaban en la mayoría de los casos con el IPC. Sin embargo, cuando la inflación se disparó tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el Gobierno decidió en abril de 2022 limitar la subida de los alquileres al 2% y para 2024 fijó este porcentaje en el 3%. Con la entrada de 2025 esos límites a la subida del alquiler desaparecieron, empezando a aplicarse este nuevo índice de referencia, que el INE publica ahora por decimocuarta vez. Las actualizaciones se producen de forma anual, por lo que los propietarios que revisen el alquiler podrán aplicar como máximo esta subida. También existe la posibilidad de prorrogar la renta durante 5 años si el propietario es un particular o hasta 7 años si es un gran inversor. En un contexto marcado por la falta de oferta disponible, el precio de la vivienda registra importantes subidas tanto en compraventa como en alquiler. Según un estudio publicado por Idealista, acceder a una vivienda en alquiler requiere del 38 % de los ingresos netos de una familia media en España, frente al 26 % que exige la compra.