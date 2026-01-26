“Tu hijo nace debiendo 36.000 euros”. Con esa frase, el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez ha vuelto a abrir el debate sobre la deuda pública en España y su impacto en la vida cotidiana.

La advertencia llega en un momento especialmente sensible, marcado por una cadena de descarrilamientos ferroviarios con víctimas fatales que reavivaron las críticas al estado de las infraestructuras y a las prioridades del gasto público.

A través de un video publicado en TikTok (@Sergio_excellence_circle), Gutiérrez ha vinculado la elevada deuda del país con la falta de inversión en seguridad y mantenimiento. Según su análisis, los recientes accidentes no son hechos aislados, sino la consecuencia de un modelo económico que “no genera lo suficiente” para sostener servicios esenciales como el sistema ferroviario.

Según Gutiérrez, “nacemos debiendo”

El eje del planteo del experto es la magnitud de la deuda pública. “ Cada recién nacido en este país debe 36.000 euros por el mero hecho de haber nacido aquí ”, afirmó, al tiempo que sostuvo que España “debe tanto porque no genera lo suficiente”. En ese sentido, señaló que la falta de recursos limita la capacidad del Estado para invertir en infraestructuras seguras y modernas.

En ese sentido, Gutiérrez ha explicado que esta situación condiciona decisiones clave: sin margen financiero, se posterga el mantenimiento de redes ferroviarias, carreteras y vivienda social, lo que termina trasladando el riesgo a los ciudadanos. “Sin dinero no hay inversión”, remarcó, al vincular deuda, pobreza estructural y deterioro de los servicios.

Sergio Gutiérrez explicó la repercusión de la deuda pública en España y su impacto en la vida cotidiana. TikTok/ @Sergio_excellence_circle

Infraestructuras en crisis y accidentes ferroviarios

Las declaraciones del experto se produjeron tras una semana marcada por graves siniestros ferroviarios. Un tren de alta velocidad de la empresa privada Iryo, que cubría la ruta Málaga-Madrid, descarriló a la altura de Adamuz, en la provincia de Córdoba. Ambas formaciones involucradas descarrilaron y se confirmaron 41 muertes.

En Cataluña, la red de Rodalies también atravesó jornadas críticas. Un descarrilamiento en pleno temporal de lluvias dejó un fallecido y al menos 20 heridos. El accidente ocurrió en Gelida, a unos 40 kilómetros de Barcelona. El conductor del tren murió por el impacto frontal, según confirmaron fuentes del gobierno catalán.

Vagón del tren Iryio siniestrado en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Fuente: EFE J.J.Guillen

Gasto público, prioridades y seguridad

Gutiérrez también ha cuestionado el destino del gasto estatal. Reconoció la importancia de pensiones, servicios sociales y sueldos públicos, pero advirtió que “ lo primero es la seguridad de las personas y de su propiedad privada ”. A su juicio, las prioridades se ven distorsionadas por disputas políticas, mientras se acumulan fallos graves en infraestructuras críticas.

El experto, en relación con los accidentes ferroviarios, ha asegurado que estos hechos refuerzan su advertencia: si la deuda sigue creciendo y la economía no genera más recursos, “el panorama a diez años pinta realmente mal”.