En España, el precio medio de la luz para el miércoles, 18 de febrero de 2026 será de 18.0 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -3.360 % respecto al valor de ayer que fue de 27.11 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Para el miércoles, 18 de febrero de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se encontrarán de 7:00 a 8:00 de la mañana, con un precio de 73,42 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, con un precio de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: