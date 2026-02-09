El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del martes registró hasta los 11.555.094 MWh con respecto a los 11.450.554 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 4.7 euros el MWh, unos 20.96 euros más que el pasado día. Para el martes, 10 de febrero de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se localizarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, con un precio de 34,3 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 2:00 a 3:00 de la madrugada, cuyo precio se quedará en 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares: