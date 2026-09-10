Pocos escritores españoles despiertan tanto interés por sus reflexiones como Arturo Pérez-Reverte. El autor y académico, curtido durante años como corresponsal en zonas de guerra, dejó una frase sobre el paso del tiempo que invita a pensar: “De joven pensaba que la edad era cansancio, pero no: la vejez es la pereza”.

La reflexión, pronunciada en una entrevista televisiva, resume su forma de entender el envejecimiento no como un desgaste físico, sino como un distanciamiento progresivo de ciertos impulsos y deseos. Detrás de esas palabras hay toda una mirada sobre la vida, forjada en una trayectoria poco habitual.

Las claves para entender el envejecimiento según Arturo Pérez-Reverte.

Qué significa la frase de Pérez-Reverte sobre la vejez

El escritor pronunció esta reflexión en el programa El Hormiguero, en 2022, durante la promoción de su novela Revolución. Al hablar de la vejez, la comparó precisamente con la pereza: “Los años hacen que te distancies más de ciertos impulsos, de ciertos deseos”, explicó.

Su idea es que envejecer no consiste tanto en cansarse físicamente como en perder el empuje, las ganas de lanzarse a según qué cosas. No es, sin embargo, una reflexión derrotista. En esa misma conversación, el autor confesó anhelar algo muy distinto: “mirar el mundo con más inocencia, con más esperanza”, un deseo que contrasta con la dureza de todo lo que vio a lo largo de su vida.

Una mirada forjada en decenas de guerras

Esa visión descarnada del mundo no es casual, sino que nace de su biografía. Antes de dedicarse en exclusiva a la literatura, Pérez-Reverte trabajó 21 años como reportero, entre 1973 y 1994, cubriendo conflictos armados por todo el planeta: Chipre, Líbano, El Salvador, Nicaragua, las Malvinas, Angola, el Golfo o Bosnia, entre otros.

De esa experiencia extrajo lecciones que ha repetido en varias ocasiones. “El dolor, la muerte, la soledad y el fracaso son cosas normales”, sentenció al ser preguntado por su visión de la vida. También ha descrito con crudeza lo que aprendió en el frente, como cuando afirmó que “la guerra huele a plástico quemado y a carne que se pudre”, un olor que, dijo, se queda en la cabeza y no se va.

Quién es Arturo Pérez-Reverte

Nacido en Cartagena en 1951, Pérez-Reverte es hoy uno de los escritores en español más leídos y traducidos. Tras sus años como corresponsal en el diario Pueblo y en los servicios informativos de Televisión Española, se volcó por completo en la literatura, aunque mantiene desde hace décadas su columna de opinión, Patentes de corso.

Su obra, traducida a más de 40 idiomas, incluye títulos como El maestro de esgrima, El club Dumas, La reina del sur o Una historia de España, además de la popular serie de las aventuras del capitán Alatriste. Es miembro de la Real Academia Española (RAE), donde ingresó en 2003 y ocupa el sillón T, y cofundador de la web literaria Zenda. Su faceta de narrador de historias y de observador lúcido de la realidad es la que da peso a reflexiones como la de la vejez y la pereza.