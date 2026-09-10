El Banco de España tiene la potestad de sancionar a las entidades financieras que incumplan la normativa y afecten a los clientes.

El BdE advierte sobre una cláusula que puede permitir a las entidades financieras utilizar el saldo de una cuenta para compensar deudas que el cliente tenga con el mismo banco. La condición debe aparecer en el contrato de la cuenta y la entidad tiene que informar sobre ella de forma clara, concreta y transparente.

Esta posibilidad puede afectar especialmente a quienes tienen varias cuentas o productos financieros en una misma entidad y acumulan un descubierto o una deuda exigible. En determinadas circunstancias, el banco puede trasladar dinero de una cuenta con saldo positivo para cubrir otra posición negativa, siempre dentro de las condiciones pactadas.

¿Qué cláusula permite al banco utilizar el dinero de una cuenta?

Se trata de la cláusula de compensación de saldos. Según el Banco de España, si está incluida en el contrato, la entidad puede utilizar el saldo de una cuenta para compensar un descubierto u otras deudas exigibles que el cliente tenga con ese mismo banco.

El Banco de España ha lanzado una advertencia para evitar fraudes en pagos de alquiler. (Fuente: Shutterstock)

La compensación también puede producirse entre distintas cuentas de una misma persona dentro de la entidad. Por ejemplo, si una cuenta presenta saldo negativo y otra tiene dinero disponible, el banco puede realizar un traspaso para cubrir el descubierto cuando el contrato contempla esa posibilidad.

La clave está en que no se trata de una facultad que el banco pueda esconder en una condición desconocida para el cliente. El Banco de España establece que la cláusula debe constar en el contrato de la cuenta y debe informar desde el primer momento, con una redacción transparente, clara, concreta y sencilla.

La Circular 5/2012 del Banco de España, sobre transparencia de los servicios bancarios, establece además las obligaciones de las entidades respecto de la información y documentación contractual que deben proporcionar a sus clientes.

¿Puede el banco quitar todo el dinero de una cuenta?

La existencia de esta cláusula no significa que una entidad pueda retirar arbitrariamente todo el dinero de cualquier cuenta. La compensación está vinculada a deudas exigibles con el mismo banco y debe existir un pacto contractual que permita esa actuación.

Además, el Código Civil establece los requisitos generales para que pueda producirse una compensación. El artículo 1196 exige, entre otras condiciones, que las deudas sean líquidas, vencidas y exigibles. El artículo 1202 establece que la compensación extingue ambas deudas en la cantidad concurrente, por lo que no supone una autorización general para retirar fondos sin relación con la deuda existente.

El Banco de España puede imponer sanciones millonarias a las entidades que incumplan sus obligaciones.(Fuente: Shutterstock)

Además, el Banco de España diferencia esta situación de un embargo. Cuando existe un embargo sobre una cuenta, la entidad actúa como intermediaria de la Administración o de un juzgado y ejecuta la orden correspondiente. No es el mismo procedimiento que la compensación contractual de saldos.

Por eso, antes de firmar una cuenta bancaria, el cliente debe revisar las condiciones del contrato y comprobar si existe una cláusula de compensación. El propio Banco de España señala que, antes de contratar, la entidad debe entregar información sobre las principales características de la cuenta y, en el momento de la firma, facilitar una copia del contrato.