El rumbo de la política monetaria en Europa vuelve a situarse en el centro del debate económico. En un contexto marcado por tensiones geopolíticas, subidas energéticas y señales mixtas en el crecimiento, cada decisión del Banco Central Europeo adquiere un peso decisivo tanto para empresas como para hogares. En este escenario, el Banco Central Europeo (BCE) ha optado por mantener sin cambios los tipos de interés en el 2%, una decisión que llega en medio de la guerra en Irán y una nueva presión sobre los precios de la energía. El organismo reconoce que el contexto es más incierto, pero insiste en su objetivo de controlar la inflación a medio plazo. El Consejo de Gobierno del BCE, reunido en Fráncfort, decidió mantener los tipos de interés de la facilidad de depósito en el 2%, sin introducir cambios pese al deterioro del entorno internacional. En su comunicado oficial, la institución dejó clara su hoja de ruta: “tiene la determinación de asegurar que la inflación se estabilice en el objetivo del 2% a medio plazo”. Esta postura refleja una estrategia de cautela. El BCE evita reaccionar de forma inmediata a shocks externos, como el encarecimiento del petróleo o el gas, y prefiere evaluar su impacto antes de modificar su política monetaria. La prioridad sigue siendo anclar las expectativas de inflación sin frenar en exceso la actividad económica. El propio BCE reconoce que el conflicto en Oriente Medio ha cambiado el tablero. Según la entidad, “la guerra en Oriente Próximo ha creado riesgos al alza para la inflación y a la baja para el crecimiento económico”. El impacto más inmediato se observa en los precios de la energía, que ya están trasladando presión a la inflación a corto plazo. El organismo advierte que el efecto final dependerá de factores aún inciertos, como la duración del conflicto o su intensidad. “La guerra tendrá un impacto importante en la inflación a corto plazo debido al encarecimiento de los precios de la energía”, señala el BCE, que también subraya que las consecuencias a medio plazo dependerán de cómo estos costes se trasladen al consumo y a la economía en general. Este escenario introduce una doble tensión: mientras la inflación podría repuntar, el crecimiento económico muestra signos de debilidad, lo que complica cualquier decisión futura sobre los tipos de interés. Las últimas proyecciones del BCE reflejan este equilibrio delicado. La institución prevé que la inflación se sitúe en el 2,6%, antes de moderarse progresivamente hasta el entorno del 2% en los años siguientes. Este dato supone una revisión al alza respecto a estimaciones anteriores, impulsada principalmente por el encarecimiento energético. En paralelo, el crecimiento económico se revisa a la baja, con una previsión del 0,9%, afectado por la incertidumbre global y la caída de la confianza. El BCE reconoce que este deterioro responde a los efectos de la guerra sobre los mercados de materias primas, las rentas reales y la actividad económica global. En este contexto, la institución mantiene una posición abierta: seguirá analizando los datos y ajustará su política si las condiciones lo requieren. La evolución de la inflación y del conflicto será clave para definir los próximos pasos de la política monetaria en la eurozona.