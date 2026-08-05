Con el petróleo arriba de u$s 100, el Gobierno definió un alivio fiscal para el precio de la nafta

El precio del litro de gasolina y gasóleo varía en muchas ciudades y estaciones de servicio de España. Por ese motivo, los conductores necesitan conocer cuál es el precio mínimo y máximo de estos combustibles para no pagar de más al cargar el coche.

Durante este miércoles, 5 de agosto de 2026 , el precio promedio de la gasolina 95 en España es de 1,7 euros, el de la gasolina 98 es de 1,89 euros y el del diésel es de 1,82 euros. En comparación con el día pasado, estas cifras reflejaron una variación del 0.36% en el costo de la gasolina y, en el caso del gasóleo, del 0.73%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el miércoles, 5 de agosto de 2026:

Madrid: 1.649 euros hasta los 1.999 euros

Barcelona: 1.665 euros hasta los 2.009 euros

Valencia: 1.599 euros hasta los 1.973 euros

Granada: 1.699 euros hasta los 1.939 euros

Ceuta: 1.624 euros hasta los 1.624 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy miércoles 5 de agosto en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este miércoles:

Madrid: desde los 1.589 euros hasta los 1.899 euros

Barcelona: desde los 1.469 euros hasta los 1.825 euros

Valencia: desde los 1.489 euros hasta los 1.865 euros

Granada: desde los 1.589 euros hasta los 1.789 euros

Ceuta: desde los 1.564 euros hasta los 1.564 euros

Zaragoza: desde los 1.6 euros hasta los 1.829 euros.

Málaga: desde los 1.659 euros hasta los 1.849 euros.

¿Qué es el combustible 95 en España?

En España, la gasolina 95 es un combustible sin plomo con 95 RON, el más habitual para la mayoría de vehículos. Su uso reduce el riesgo de autodetonación, protege el motor, ofrece buen desempeño y, en comparación con la 98, normalmente resulta más económica.

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.729 euros y el máximo es de 1.999 euros

Barcelona: desde 1.689 euros hasta los 1.999 euros

Valencia: desde 1.639 euros hasta los 2.035 euros

Granada: desde 1.785 euros hasta los 1.949 euros euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje son los siguientes: