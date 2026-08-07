Hoy viernes 7 de agosto los astros prometen algunas sorpesas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo ( Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis ) están bajo la influencia de los astros.

A continuación, la predicción de tu signo del zodíaco para que no sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja.

El horóscopo para Sagitario este viernes

Hoy despedirte de esa persona no te resultará fácil, pero procura enfocarte en todo lo que aún podrán compartir más adelante y en que el reencuentro no está tan lejos. En eso deberías centrar tus pensamientos.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Sagitario: ¿cómo te irá en el trabajo este viernes?

Sagitario, hoy en el trabajo te costará despedirte de alguien. Piensa en lo que todavía harán juntos cuando vuelvan a coincidir.

Usa esa emoción para cerrar pendientes con energía. El reencuentro está cerca y tu iniciativa destacará mientras avanzas.

¿Cómo le irá en el amor a Sagitario este viernes 7 de agosto?

Hoy, Sagitario brilla en el amor: una charla directa puede acercarte a alguien especial.

Compatibilidad ideal con Aries, cuyo fuego y espontaneidad armonizan con tu espíritu libre.

La predicción de los astros para Sagitario (foto: Pixabay).

¿Cómo es la personalidad de los Sagitario?

Sagitario es optimista y aventurero; ama la libertad y las nuevas experiencias. Tiene mente abierta y espíritu filosófico, siempre con ganas de aprender.

Es sincero y directo, con un humor contagioso y visión amplia. A veces es impaciente o imprudente, pero su entusiasmo lo impulsa a seguir adelante.

Con esta mirada a las estrellas cerramos por hoy: querido Sagitario, vuelve cada día a nuestras noticias para seguir desentrañando las señales del destino, anticipar oportunidades y encarar cada jornada con claridad; tu futuro se escribe paso a paso y aquí te ayudamos a leerlo.

Consejos de hoy para Sagitario

Piensa en el reencuentro y en los planes que harán juntos. Mantén tu día activo con una meta clara para alimentar tu optimismo sagitariano. Habla con alguien de confianza y regálate un rato al aire libre para despejarte.