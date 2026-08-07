Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con algunos imprevistos. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia Marte y Saturno y tienen un mensaje para ti.

¿Quieres saber lo que los astros auguran a tu signo hoy, viernes 7 de agosto? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles imprevistos.

La predicción del horóscopo para Leo este viernes

Por supuesto que puedes alcanzar una meta que a veces te parece poco realista. Si mantienes la fe en tus sueños, al final los harás realidad. No obstante, alguien con cierta malicia intentará hacerte dudar. Depende de ti impedir que socave lo más valioso: tu propia confianza.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Leo: ¿cómo te irá en el trabajo este viernes?

En el trabajo, Leo podría avanzar hoy hacia un objetivo que antes parecía poco realista. Si mantienes la fe en tus ideas y te enfocas en pasos concretos, notarás pequeñas victorias.

Alguien podría intentar sembrar dudas y minar tu confianza; no le des espacio: apóyate en tus logros y decide con calma. Esto es orientación general y no predice el futuro.

¿Cómo le irá en el amor a Leo este viernes 7 de agosto?

Hoy, Leo, tu magnetismo atrae miradas; una charla casual puede volverse romance. En pareja, un gesto sincero aviva la chispa.

Compatible con Aries: comparten fuego, impulso y pasión. Aries impulsa la acción; Leo brilla y lidera.

Fuente: narrativas-es

¿Cómo es la personalidad de los Leo?

Leo es carismático, creativo y seguro de sí mismo; le gusta brillar y liderar con entusiasmo. Su energía cálida atrae a los demás y contagia optimismo.

También puede ser orgulloso y testarudo, pero es leal y generoso con quienes quiere. Busca reconocimiento y cuando se siente valorado comparte su luz sin medida.

No olvides que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que dispongas de un día maravilloso.

Consejos de hoy para Leo

Cree en tu meta y recuérdate que es posible, Leo. Da hoy un paso pequeño pero firme hacia tu sueño. No alimentes las dudas: pon límites a quien te reste confianza.