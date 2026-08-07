Cada nuevo día, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento condicionan nuestras vidas y nos encontramos con grandes cosas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Marte y Saturno y tienen un mensaje para ti.

¿Te gustaría conocer lo que el destino depara a tu signo hoy, viernes 7 de agosto? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco.

La predicción del horóscopo para Escorpio este viernes

Aún te pesa cierto temor al compromiso y eso te impide abrirte al amor. Si no empiezas a trabajar en ti para superar esos miedos que arrastras desde la adolescencia, podrías dejar pasar muy pronto una gran oportunidad de conocer a alguien a fondo.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Escorpio: ¿cómo te irá en el trabajo este viernes?

Hoy, Escorpio, podrías dudar al asumir un proyecto o comprometerte con tu equipo; esa reserva puede frenar tu progreso.

Si te abres y decides con firmeza, podrías ganar una oportunidad laboral clave; afronta esas inseguridades antiguas y da el paso.

¿Cómo le irá en el amor a Escorpio este viernes 7 de agosto?

Hoy Escorpio irradia magnetismo en el amor; una charla sincera reaviva la chispa. Si hay pareja, un detalle tierno afianza la confianza.

La mayor compatibilidad es con Cáncer, por su intuición y lealtad. Juntos unen profundidad y cuidado, creando un lazo seguro.

¿Cómo son las personas de Escorpio?

Escorpio es intenso y apasionado, con una voluntad férrea y una lealtad inquebrantable. Protege lo que ama y no teme enfrentar verdades profundas.

También es intuitivo y misterioso, capaz de transformarse tras cada desafío. Su sensibilidad oculta le da fuerza para llegar al fondo de todo.

Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Escorpio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día.

Consejos de hoy para Escorpio

Canaliza tu intensidad, Escorpio, para observar el miedo sin juzgarlo y respirar antes de cerrarte. Da hoy un paso pequeño de apertura: comparte algo sincero con alguien en quien confías. Mantén el corazón disponible con un acto de autocuidado; mereces vínculos sanos y las oportunidades llegan cuando te permites intentar.