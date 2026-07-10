Al eliminar la comisión por pagos con tarjetas de crédito, ese ahorro debería trasladarse al precio final del combustible.

Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: pueden tener una tarifa diferente según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a reducir sobrecostes.

Este viernes, 10 de julio de 2026, abastecer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,5 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, habitualmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,5 euros y el diésel ronda los 1,53 euros por litro. Esta diferencia del -1.96% en la gasolina y del 0.57% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el viernes, 10 de julio de 2026:

Madrid: 1.379 euros hasta los 1.799 euros

Barcelona: 1.339 euros hasta los 1.749 euros

Valencia: 1.339 euros hasta los 1.669 euros

Granada: 1.359 euros hasta los 1.699 euros

Ceuta: 1.398 euros hasta los 1.398 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy viernes 10 de julio en España?

Durante este viernes, 10 de julio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.389 euros hasta los 1.729 euros

Barcelona: desde los 1.309 euros hasta los 1.699 euros

Valencia: desde los 1.309 euros hasta los 1.695 euros

Granada: desde los 1.05 euros hasta los 1.709 euros

Ceuta: desde los 1.379 euros hasta los 1.379 euros

Zaragoza: desde los 1.332 euros hasta los 1.669 euros.

Málaga: desde los 1.459 euros hasta los 1.689 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

En España, la gasolina 98 es un carburante con 98 RON que tolera mejor la detonación prematura y está destinada a motores con alta relación de compresión. Sus ventajas, cuando así lo indica el fabricante, incluyen menos cascabeleo, una combustión más uniforme y, potencialmente, un mejor rendimiento y mayor limpieza del motor.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.559 euros y el máximo es de 1.849 euros

Barcelona: desde 1.545 euros hasta los 1.849 euros

Valencia: desde 1.544 euros hasta los 1.875 euros

Granada: desde 1.649 euros hasta los 1.859 euros euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje son los siguientes: