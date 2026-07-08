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Este miércoles, 8 de julio de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,51 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,73 euros y el diésel ronda los 1,52 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.5% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.47%.

El precio del litro de combustible en España (foto: Freepik).

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el miércoles, 8 de julio de 2026:

Madrid: 1.39 euros hasta los 1.739 euros

Barcelona: 1.289 euros hasta los 1.67 euros

Valencia: 1.319 euros hasta los 1.624 euros

Granada: 1.339 euros hasta los 1.609 euros

Ceuta: 1.398 euros hasta los 1.398 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy miércoles 8 de julio en España?

Durante este miércoles, 8 de julio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.347 euros hasta los 1.699 euros

Barcelona: desde los 1.299 euros hasta los 1.675 euros

Valencia: desde los 1.289 euros hasta los 1.675 euros

Granada: desde los 1.339 euros hasta los 1.599 euros

Ceuta: desde los 1.379 euros hasta los 1.379 euros

Zaragoza: desde los 1.45 euros hasta los 1.649 euros.

Málaga: desde los 1.439 euros hasta los 1.659 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible de 98 RON que resiste mejor la autodetonación y se orienta a motores de alta compresión. Sus beneficios, cuando el fabricante la recomienda, incluyen menor picado, combustión más suave y potencialmente mejor rendimiento y limpieza del motor.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.599 euros y el máximo es de 1.819 euros

Barcelona: desde 1.545 euros hasta los 1.809 euros

Valencia: desde 1.5 euros hasta los 1.839 euros

Granada: desde 1.629 euros hasta los 1.785 euros euros

¿Cuántos tipos de combustibles hay en España?

En el país al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las puntos de repostaje son los siguientes: