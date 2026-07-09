El precio del litro de combustible en España.

Los precios por litro de gasolina y gasóleo pueden variar considerablemente entre ciudades y estaciones de servicio en toda España. Por ello, es fundamental que los conductores estén al tanto de los valores mínimos y máximos de estos combustibles, con el fin de evitar sobrecostes al repostar el coche.

Durante este jueves, 9 de julio de 2026, el precio medio de la gasolina 95 en España se sitúa en 1,51 euros, mientras que el de la gasolina 98 alcanza los 1,72 euros. En cuanto al diésel, el precio promedio es de 1,52 euros por litro. Comparado con los últimos datos, se ha producido una variación del -0.18% en el precio de la gasolina y del 0.21% en el del gasóleo.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este jueves, 9 de julio de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.359 euros hasta los 1.739 euros

Barcelona: 1.289 euros hasta los 1.659 euros

Valencia: 1.319 euros hasta los 1.683 euros

Granada: 1.339 euros hasta los 1.609 euros

Ceuta: 1.398 euros hasta los 1.398 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy jueves 9 de julio en España?

Durante este jueves, 9 de julio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.347 euros hasta los 1.699 euros

Barcelona: desde los 1.299 euros hasta los 1.675 euros

Valencia: desde los 1.289 euros hasta los 1.689 euros

Granada: desde los 1.339 euros hasta los 1.599 euros

Ceuta: desde los 1.379 euros hasta los 1.379 euros

Zaragoza: desde los 1.41 euros hasta los 1.649 euros.

Málaga: desde los 1.439 euros hasta los 1.665 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.619 euros y el máximo es de 1.809 euros

Barcelona: desde 1.544 euros hasta los 1.805 euros

Valencia: desde 1.524 euros hasta los 1.849 euros

Granada: desde 1.635 euros hasta los 1.785 euros euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España los coches utilizan principalmente gasolina 95 y 98 (E5/E10) y diésel (B7/B10), además de opciones alternativas como GLP (autogás), gas natural comprimido (GNC) y, de forma limitada, hidrógeno para pila de combustible.