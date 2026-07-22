Con el petróleo arriba de u$s 100, el Gobierno definió un alivio fiscal para el precio de la nafta

Este miércoles, 22 de julio de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,61 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,83 euros y el diésel ronda los 1,67 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.82% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 2.25%.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el miércoles, 22 de julio de 2026:

Madrid: 1.519 euros hasta los 1.939 euros

Barcelona: 1.489 euros hasta los 1.864 euros

Valencia: 1.495 euros hasta los 1.799 euros

Granada: 1.449 euros hasta los 1.799 euros

Ceuta: 1.498 euros hasta los 1.498 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy miércoles 22 de julio en España?

Durante este miércoles, 22 de julio de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.459 euros hasta los 1.859 euros

Barcelona: desde los 1.375 euros hasta los 1.789 euros

Valencia: desde los 1.435 euros hasta los 1.785 euros

Granada: desde los 1.379 euros hasta los 1.709 euros

Ceuta: desde los 1.468 euros hasta los 1.468 euros

Zaragoza: desde los 1.51 euros hasta los 1.744 euros.

Málaga: desde los 1.509 euros hasta los 1.77 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina de 98 octanos es una variedad de carburante con un nivel de octanaje superior al de la gasolina de 95, perfecta para automóviles con más potencia. Además, ofrece una mayor eficiencia, contribuye a la limpieza del motor, del sistema de escape y de los sistemas de inyección .

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.639 euros y el máximo es de 1.949 euros

Barcelona: desde 1.589 euros hasta los 1.905 euros

Valencia: desde 1.634 euros hasta los 1.955 euros

Granada: desde 1.765 euros hasta los 1.875 euros euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España los coches utilizan principalmente gasolina 95 y 98 (E5/E10) y diésel (B7/B10), además de opciones alternativas como GLP (autogás), gas natural comprimido (GNC) y, de forma limitada, hidrógeno para pila de combustible.