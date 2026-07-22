En la apertura de mercados de este miércoles, 22 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) en el IBEX 35 se negocian a 17,02 euros y registran un volumen de 44425 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,06% en comparación con el día de ayer.

Enagás S.A registró en los últimos 10 días un comportamiento mixto (5 avances, 4 retrocesos y 1 sesión plana), con retrocesos en la mitad del periodo y un repunte de dos alzas consecutivas al final, dejando un balance ligeramente positivo y sesgo alcista al cierre.

Fuente: narrativas-es

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha mostrado una volatilidad del 14.36%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 21.84%. Esto indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad reciente es significativamente inferior a la media anual. Esta estabilidad puede reflejar un entorno de mercado más tranquilo para la compañía en el corto plazo.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,27 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa asciende a 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos y antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, después de restar todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en -299.31M, lo que indica que la empresa ha incurrido en pérdidas y se encuentra en una situación financiera desafiante.

La historia de Enagás

Enagás es una compañía española del Ibex 35 con sede en Madrid. Es el Gestor Técnico del Sistema Gasista y se dedica al transporte, regasificación y almacenamiento de gas natural mediante una amplia red de gasoductos y plantas de GNL en España. No produce gas ni energía; su “producto” son infraestructuras y servicios de operación y logística gasista.

Su línea de negocio se centra en la gestión de redes y terminales de GNL y en el desarrollo de proyectos de gases renovables e hidrógeno (como el corredor H2Med). Datos de interés: fundada en 1972, desempeña un papel clave en la seguridad de suministro, cuenta con participaciones internacionales y contribuye a la transición energética en la península ibérica.