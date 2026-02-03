Este martes, 3 de febrero de 2026, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,45 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,63 euros y el diésel ronda los 1,41 euros por litro. Estas cifras representan una variación del-0.68% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del -0.08%.

El precio del litro de combustible en España.

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este martes, 3 de febrero de 2026 es el siguiente:

Madrid: 1.199 euros hasta los 1.729 euros

1.205 euros hasta los 1.58 euros Granada: 1.255 euros hasta los 1.539 euros

Ceuta: 1.299 euros hasta los 1.319 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy martes 3 de febrero en España?

Durante este martes, 3 de febrero de 2026, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.249 euros hasta los 1.699 euros

desde los 1.249 euros hasta los 1.6 euros Granada: desde los 1.309 euros hasta los 1.589 euros

¿Qué es la gasolina 95?

Este tipo de gasolina se destaca por ser de menor densidad y ser más limpia en comparación al diésel y a la gasolina 98. Es el combustible ideal para los vehículos con motores de menor cilindrada por su octanaje (el mínimo permitido en Europa).

¿Cuál es la gasolina 98?

La gasolina 98 en España es un combustible que posee un índice de octano superior, lo que la convierte en la opción perfecta para automóviles de alto rendimiento y motores que necesitan una compresión mayor. Proporciona ventajas como una combustión más eficiente, un aumento en la potencia y la eficiencia, además de disminuir las emisiones contaminantes, lo que favorece un mejor funcionamiento del motor y una conducción más placentera.

¿Cuánto cuesta el litro de gasolina 98?

Madrid : el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.539 euros y el máximo es de 1.899 euros

: desde 1.435 euros hasta los 1.755 euros Granada : desde 1.649 euros hasta los 1.749 euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España, los principales tipos de combustibles para automóviles son la gasolina, el gasóleo (diésel), el gas licuado de petróleo (GLP) y la electricidad para vehículos eléctricos. La gasolina y el diésel son los más comunes, mientras que el GLP ofrece una alternativa más ecológica. Además, la creciente infraestructura de carga eléctrica está impulsando el uso de vehículos eléctricos, contribuyendo a la transición hacia energías más sostenibles.