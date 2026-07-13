La cotización del EUR/GBP registró una caída semanal de -0.27% y acumula un descenso anual de -2.44%, indicando una tendencia bajista reciente entre el euro y la libra esterlina.

Este lunes, 13 de julio de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8522 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,19%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la monedalibra hoy ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días anteriores, experimentando un ligero aumento que sugiere un fortalecimiento en el mercado. Este crecimiento se ha visto impulsado por una mayor confianza de los inversores y una respuesta favorable a las noticias económicas recientes.

En contraste, otros días previos habían presentado fluctuaciones que podrían haber generado incertidumbre. Sin embargo, el impulso actual indica una posible recuperación y puede generar expectativas optimistas entre los participantes del mercado.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina se sitúa en 2.01%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido de 3.59%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.