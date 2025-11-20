Este jueves, 20 de noviembre de 2025, rellenar el depósito de combustible en España cuesta, de media, 1,46 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, generalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,62 euros y el diésel ronda los 1,44 euros por litro. Estas cifras representan una variación del0.61% en el precio de la gasolina respecto al periodo anterior y, en el caso del gasóleo, del 1.01%.

Fuente: narrativas-es

Precio del diésel hoy en España

En las principales ciudades del país, el precio del diésel este jueves, 20 de noviembre de 2025 es el siguiente:

Madrid: 1.259 euros hasta los 1.739 euros

Barcelona: 1.269 euros hasta los 1.609 euros

Valencia: 1.249 euros hasta los 1.639 euros

Granada: 1.295 euros hasta los 1.545 euros

Ceuta: 1.279 euros hasta los 1.299 euros.

¿Cuál es el precio de la gasolina 95 hoy jueves 20 de noviembre en España?

Durante este jueves, 20 de noviembre de 2025, este es el precio máximo y mínimo del litro de gasolina en las estaciones de servicio de las principales ciudades de España:

Madrid: desde los 1.279 euros hasta los 1.729 euros

Barcelona: desde los 1.289 euros hasta los 1.679 euros

Valencia: desde los 1.288 euros hasta los 1.679 euros

Granada: desde los 1.345 euros hasta los 1.579 euros

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.579 euros y el máximo es de 1.785 euros

Barcelona: desde 1.449 euros hasta los 1.819 euros

Valencia: desde 1.464 euros hasta los 1.779 euros

Granada: desde 1.579 euros hasta los 1.709 euros

¿Qué tipos de combustibles hay en España?

Al igual que en el resto de los países de la Unión Europea, los tipos de carburantes que se comercializan en las estaciones de servicio de España son los siguientes: