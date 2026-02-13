Este sábado, 14 de febrero de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 2.17 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -5.046 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). A lo largo del sábado, 14 de febrero de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se localizarán de 20:00 a 21:00 de la noche, con un precio de 22 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en -4 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares: Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 3,41%, lo que supone -244,8 toneladas más emitidas a la atmósfera, en comparación con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 68,45% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: