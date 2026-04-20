Este martes, 21 de abril de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 45.31 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.098 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se localizarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, donde el precio ascenderá hasta los 87,8 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -0,11 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 0%, lo que supone 0 toneladas más emitidas a la atmósfera, en comparación con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 57,94% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: