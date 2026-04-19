El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del lunes registró la cifra de 10.301.012 MWh con respecto a los 11.600.924 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 50.9 euros el MWh, unos 36.47 euros menos que el pasado día. Para el lunes, 20 de abril de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se localizarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 106,68 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 13:00 a 14:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares: Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 0%, lo que supone 0 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo contrastamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 60,59% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: